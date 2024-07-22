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13:00, 22 июля 2024 года Орловцев пригласили посмотреть реконструкцию событий Отечественной войны Фестиваль "Война и мир" пройдет 24 августа в родовой усадьбе Толстого в Никольско-Вяземском.







Орловской "Лаборатории социального развития" исполнилось пять лет. За это время здесь помогли сотням людей. Лаборатория работает над социальными, благотворительными, обучающими и деловыми проектами.



Одно из направлений, над которым работают в организации – это сохранение исторического и культурного наследия. В 2024-м году пройдет самый крупный фестиваль за всю историю лаборатории – "Война и мир". Будут реконструированы события Отечественной войны 1812-го года под музыку военного оркестра, а также с добавлением эпизодов одноименного балета в исполнении Донецкого и Марийского театров.



Фестиваль готовится к 24 августа в родовой усадьбе Толстого в Никольско-Вяземском.



(6+)









Эльза Ахмедбекова



