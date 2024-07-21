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18:00, 21 июля 2024 года Колбасой без документов торговали в Орловской области Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора.



Фото: архив

В июле 2024 года в поселке городского типа Долгое прошла ярмарка. На ней побывали и сотрудники управления Россельхознадзора по региону. В ходе рейда специалисты обнаружили колбасу, которую продавали с нарушением законодательства, а именно – на продукцию не были оформлены необходимые документы.



Сотрудники ведомства посчитали, что такие действия предпринимателя создают угрозу ветеринарной безопасности и эпизоотического благополучия на территории региона. В итоге бизнесмен получил предостережение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Сергей Силаев



