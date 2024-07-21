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15:05, 21 июля 2024 года Ставка по налогу на прибыль у орловских аграриев останется нулевой Льгота сохранится в 2025 году только в сфере АПК.



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С 2025 года во всех отраслях увеличится налоговая нагрузка, налог составит 25%. Однако льгота сохранится для работников аграрного сектора, сообщила замглавы Минсельхоза Елена Фастова.



Также для аграриев введут и другие послабления. Так, они получат льготную ставку по налогу на имущество от 0 до 2,2%. Помимо этого, продолжить действовать и льготная ставка сельскохозяйственного налога – 6%.





Сергей Силаев



