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14:05, 21 июля 2024 года

В Орловской области стартовала регистрация на экскурсию по "Поезду Победы"

На железнодорожный вокзал областного центра состав приедет 22 июля.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области открыта регистрация на посещение "Поезда Победы". Получить билет можно бесплатно на сайте проекта "поездпобеды.рф". После регистрации пользователь получает билет на электронную почту.

Поезд будет в Орле 22-24 июля. Группы будут заходить с пятиминутным интервалом. Орловцев просят не опаздывать. Дети от 12 лет могут посещать экспозицию самостоятельно, от 6 до 11 – с родителями, а младше 6 – не могут. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

График работы экспозиции "Поезд Победы" в Орле:

- 22 июля с 12.00 до 19.00, последняя группа в 18:20;
- 23 июля с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20;
- 24 июля с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.


Сергей Силаев
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