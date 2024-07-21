Главная » Новости



16:55, 21 июля 2024 года Орловская гильдия мастеров отметила первый юбилей Ей исполнилось пять лет.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Орловская гильдия мастеров отметила пятый день рождения. В нее входят 60 ремесленников, каждый из которых владеет уникальной творческой техникой и работает со своим материалом в индивидуальном жанре.



Мэр Орла Юрий Парахин написал в Telegram-канале, что мастера во главе с председателем Ириной Кожуховой вносят огромный вклад в создание культурного кода города и региона, а также сами являются его частью.



– Спасибо, друзья, за ваше творчество, за необыкновенные работы, созданные с любовью к малой Родине. Успехов и процветания! Пусть ваши ряды продолжают пополняться! – поздравил мастеров глава Орла.





Сергей Силаев



