В Орле возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка
Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 июля в Советском районе.
Фото: Александра Бахтина
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который был за рулем "Нивы" в момент аварии в Орле на Наугорском шоссе. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.
ДТП произошло 20 июля в Советском районе областного центра. Водитель автомобиля "Шевроле Нива" допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии ребенок погиб на месте. Расследование продолжается.