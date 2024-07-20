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17:34, 20 июля 2024 года В Орле возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 июля в Советском районе.



Фото: Александра Бахтина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который был за рулем "Нивы" в момент аварии в Орле на Наугорском шоссе. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.



ДТП произошло 20 июля в Советском районе областного центра. Водитель автомобиля "Шевроле Нива" допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.



В результате аварии ребенок погиб на месте. Расследование продолжается.









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