Орловская область получит 14 новых школьных автобусов
Техника будет работать в сельских районах.
Фото: пресс-служба губернатора
До конца 2024 года во все регионы России дополнительно поступит более 2,6 тысяч школьных автобусов. Орловская область получит 14 новых машин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Большинство автобусов будут работать в сельских районах, чтобы дети могли безопасно и комфортно добираться до школы. Об этом сообщаетпресс-служба главы региона.