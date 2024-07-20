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15:22, 20 июля 2024 года Главе Болхова продлили срок ареста до 22 июля Владимир Авилов был задержан за превышение должностных полномочий.



Фото: Мария Семак

Главе города Болхова Владимиру Авилову продлили срок ареста до 22 июля 2024 года. В этот день состоится еще одно заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения для градоначальника. Об этом сообщила корреспондент "Вести-Орел" Мария Семак из зала Заводского районного суда Орла.



Напомним, что работы по благоустройству парка "Болховкин луг" были выполнены некачественно и не в полном объеме, но при этом полностью оплачены. Средства на ремонт общественного пространства выделили благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Ущерб городской казне составил 66 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.





Мария Семак



