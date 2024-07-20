Начинается суд по избранию меры пресечения главе Болхова
Обвинительная сторона просит заключить Владимира Авилова под стражу сроком на два месяца.
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Глава города Болхова Владимир Авилов доставлен в суд. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Следователи считают, что Авилов подписал акт приемки работ на "Болховкином лугу", зная, что они выполнены некачественно и не в полном объеме. В итоге бюджету города причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей. Дело находится на контроле прокуратуры.