В Спасском-Лутовиново собрались ведущие шахматисты Орловщины
Здесь проходят два блицтурнира и два сеанса одновременной игры.
Фото: Сергей Силаев
В усадьбе Тургенева проходит юбилейный пятый тургеневский шахматный турнир. Во взрослом турнире участвует 51 человек, в детском - 39.
Для детей сеанс одновременной игры дает чемпионка мира среди юниоров Екатерина Корбут. А для взрослых шахматистов сеанс проведет международный гроссмейстер, директор орловской шахматно-шашечной школы Андрей Лунев.
Победители турнира получат пять деревянных слонов из дуба Тургенева, а также медали и почетные грамоты.