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12:22, 20 июля 2024 года В Спасском-Лутовиново собрались ведущие шахматисты Орловщины Здесь проходят два блицтурнира и два сеанса одновременной игры.



Фото: Сергей Силаев

В усадьбе Тургенева проходит юбилейный пятый тургеневский шахматный турнир. Во взрослом турнире участвует 51 человек, в детском - 39.





Для детей сеанс одновременной игры дает чемпионка мира среди юниоров Екатерина Корбут. А для взрослых шахматистов сеанс проведет международный гроссмейстер, директор орловской шахматно-шашечной школы Андрей Лунев.



Победители турнира получат пять деревянных слонов из дуба Тургенева, а также медали и почетные грамоты.





Сергей Силаев



