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17:59, 20 июля 2024 года В мае жители Орловской области стали чаще жениться За месяц узами брака себя связали 222 пары.



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В Орловской области увеличилось количество свадеб.



В мае текущего года официально оформили отношения 222 пары, а годом ранее - 178. Такие данные приводит Орелстат. В то же время в мае 2024 года было зарегистрировано 297 разводов, а годом ранее - 277.





