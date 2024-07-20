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11:14, 20 июля 2024 года

Энергетики Орловской области работают в усиленном режиме

Последствия непогоды устраняют 22 бригады и 36 единиц спецтехники.

Фото: архив

Орловские энергетики продолжают работать в усиленном режиме. Последствия непогоды в регионе устраняют 22 бригады, 88 человек и 36 единиц спецтехники.  
 
По состоянию на 08:00 20 июля в сети 35-110 кВ не зафиксировано отключений. Сеть 6-10 кВ была восстановлена. В сети 0,4 кВ зарегистрировано 93 обращения от потребителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
 
По вопросам отключения электроэнергии можно обратиться на бесплатную "Горячую линию энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220. Телефон работает круглосуточно.



Сергей Мерцалов
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