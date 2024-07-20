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9:45, 20 июля 2024 года Жительница Орла поблагодарила спасателей за помощь Также она отметила их слаженную и профессиональную работу.



Фото: архив





Спасатели быстро распилили дерево и убрали его с дороги. Об этом регионального ведомства.



В своем обращении женщина поблагодарила специалистов МЧС за их профессиональную и слаженную работу. Жительница Орла выразила слова благодарности сотрудникам "Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы". 7 июля 2024 года, когда упавшее дерево преградило проезд во двор жилого дома на улице Розы Люксембург, они оперативно прибыли на место происшествия.Спасатели быстро распилили дерево и убрали его с дороги. Об этом сообщает пресс-службаВ своем обращении женщина поблагодарила специалистов МЧС за их профессиональную и слаженную работу.





Сергей Мерцалов



