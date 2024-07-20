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10:30, 20 июля 2024 года На улице Комсомольской в Орле обновят две сотни светильников Замена уже началась.



Фото: социальные сети Юрия Парахина

В Орле началась работа по замене светильников и кронштейнов на улице Комсомольской. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Юрий Парахин.



По словам градоначальника, до конца июля подрядчику предстоит обновить 102 кронштейна и 204 светильника.



19 июля рабочие трудились на линии от улицы МОПРа до Карачевского шоссе. Дальше рабочие перейдут на участок от улицы Красина до МОПРа.





Артем Ежаков



