Атлантический циклон принесет дожди и грозы в Орловскую область

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17:46, 19 июля 2024 года
Атлантический циклон принесет дожди и грозы в Орловскую областьОсадки ожидаются 20 и 22 июля.
Орловский гидрометцентр дал прогноз погоды на предстоящие выходные и понедельник. По словам синоптиков, атлантический циклон принесет осадки в регион.
Днем 20 июля местами возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Ночью термометры покажут 13 – 18 градусов, днем от 25 до 30 градусов.
21 июля пройдет преимущественно без осадков. В ночные часы будет от 12 до 17 градусов тепла, днем показатели вырастут до 24 – 29.
В понедельник, 22 июля, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов, днем воздух прогреется до 25 – 30 градусов.
Артем Ежаков
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