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17:33, 19 июля 2024 года Орловский велосипедист за шесть дней добрался до Сочи Виктор Нечаев преодолел полторы тысячи километров.



Фото: страница в "ВКонтакте" Виктора Нечаева

Велосипедист Виктор Нечаев за шесть дней добрался из Орла до Сочи, преодолев 1505 километров. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Отличный получился квест. Все эти дни стояла жара в 45 градусов, но я справился", – отметил орловец. Виктор Нечаев поблагодарил всех за поддержку и веру в него. В комментариях к записи о достижении люди пришли в восторг от велопробега.





Артем Ежаков



