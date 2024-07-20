Орловский велосипедист за шесть дней добрался до Сочи

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17:33, 19 июля 2024 года
Орловский велосипедист за шесть дней добрался до СочиВиктор Нечаев преодолел полторы тысячи километров.
Фото: страница в "ВКонтакте" Виктора Нечаева
Велосипедист Виктор Нечаев за шесть дней добрался из Орла до Сочи, преодолев 1505 километров. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Виктор Нечаев поблагодарил всех за поддержку и веру в него. В комментариях к записи о достижении люди пришли в восторг от велопробега.
"Отличный получился квест. Все эти дни стояла жара в 45 градусов, но я справился", – отметил орловец.
Артем Ежаков
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