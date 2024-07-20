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16:34, 19 июля 2024 года

Из Орла бойцам СВО доставили экскаватор на Харьковское направление

Техника поможет при строительстве защитных сооружений.



Участникам специальной военной операции пригнали экскаватор из Орловской области. Технику доставили активисты Народного фронта. Ее будут использовать для возведения окопов, блиндажей.

Народный фронт в деле. Только вчера этот экскаватор был в Орле, а сегодня он начинает выполнять специальные задачи, поставленные министерством обороны, - рассказал "Вести-Белгород" руководитель Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.

В тылу развернулась большая стройка, для бойцов пекут хлеб, готовят и горячие блюда. Активисты фронта намерены только усиливать добровольческую миссию, чтобы поддерживать военнослужащих и жителей приграничья.


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