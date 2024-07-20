Галина Зомитева стала исполняющим обязанности ректора ОГУ
Назначение произошло 19 июля.
Фото: Орловский государственный университет
Галина Зомитева, ранее занимавшая пост проректора по учебно-методической деятельности Орловского государственного университета, стала исполняющим обязанности ректора вуза. Решение озвучили в министерстве науки и высшего образования РФ.
Зомитева – кандидат экономических наук, доцент и почетный работник высшего образования Российской Федерации.
Назначение произошло после смерти ректора Александра Федотова. Он ушел из жизни 15 июля в возрасте 53 лет.