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18:48, 20 июля 2024 года Орловский вратарь попал в заявку московского Спартака на новый сезон Ранее ходили слухи об уходе Александра Селихова из команды.



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Орловский вратарь Александр Селихов попал в заявку московского Спартака на сезон-2024/2025. Об этом сообщает тг-канал "Спартак Информ".



Сейчас в команде три голкипера: Александр Селихов, Александр Максименко и Семен Фадеев. Все они будут готовиться к предстоящему сезону.



Ранее в СМИ появились слухи о том, что Селихов может покинуть команду. По информации издания Sport, новый тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывал на травматичного голкипера.



В этом сезоне Селихов провел 11 матчей за "Спартак" в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Орловец четыре матча сыграл на ноль, а всего пропустил 12 мячей.



Уроженец Нарышкино выступает за московский Спартак с зимы 2017 года.





Сергей Мерцалов



