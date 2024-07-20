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15:51, 20 июля 2024 года

Орловцы предпочитают российский и китайский автопром

Авто западных марок заметно подорожали.



Жители Орловской области чаще стали выбирать для себя отечественные автомобили или авто из Китая. Цены на европейские авто заметно подросли, не дешевеют и запчасти, найти которые не всегда просто.

Орловец Роман Собенков вспоминает, что раньше можно было поездить на машине 1-2 года, затем продать ее, добавить 250-300 тысяч и купить новую.

Сейчас у меня такой возможности нет. У меня "Ларгус", я, наверное, до конца жизни буду на нем ездить, - рассказал Роман Собенков.

Владельцы европейских авто испытывают проблемы с поиском запчастей. А их качество стало хуже

Качество стало похуже, даже у брендов, которые были раньше. Запчасти стали служить меньше по сроку службы, - рассказал владелец магазина автозапчастей Никита Дубинин.


Александра Бахтина
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