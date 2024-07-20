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19:00, 19 июля 2024 года Орловские дайверы продолжают исследовать дно Ладожского озера Экспедиция проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.







Орловские дайверы продолжают исследовать дно Ладожского озера. Еще в июне 2023 года участники проекта 1XPEDITION обнаружили два автомобиля, предположительно, ГАЗ-АА, которые доставляли продовольствие в осажденный Ленинград во время блокады.



Обследование решили повторить с помощью современного подводного оборудования. Видеоматериалы, полученные на глубине, и уникальные воспоминания пассажиров ГАЗ-АА станут основой для документального фильма. Первыми картину увидят зрители ГТРК Орел.



- Мы постараемся передать ощущения и эмоции, которые испытываешь, когда прикасаешься к истории, когда трогаешь руками шины, в которых сохранился воздух 1941 года. Мы хотим рассказать эту историю подрастающему поколению, чтобы они помнили трагические страницы нашей истории, - отметил координатор исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.





Юлия Опанасюк



