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12:02, 20 июля 2024 года 85 школьников из ЛНР отдохнут в орловском "Космосе" В регион приедут ребята из "Троицкого района".





85 школьников из Троицкого района Луганской Народной Республики отдохнут в лагере "Космос" в Орловской области. Смена пройдет с 4 по 24 августа, сообщает региональный информационный портал.



В этом году в Орловской области отдохнут более 200 детей из Троицкого района ЛНР, над которым шефствует Орловщина.



Также с 25 июля по 15 августа дети проведут время в детском санатории "Орловчанка".





Артем Ежаков



