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18:00, 19 июля 2024 года 81 год назад силы Брянского фронта прорвали оборону фашистов в районе деревни Вяжи А командующий 3-й армии генерал Горбатов вскоре первым войдет в Орел.







В июле 1943 года стартовала советская стратегическая операция "Кутузов". О ее начале возвестила мощная артподготовка.



Западный и Брянский фронты пришли в движение. На северном фасе Курской дуги на головы фашистов посыпались снаряды.



21 июля освобожден Мценск, а 3 августа генерал Горбатов уже видел в бинокль город Орел. До окончания Великой Отечественной войны оставалось 645 дней.





Антон Сорокин



