Чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Сделать это можно уже за сутки до прибытия поезда.
Как отмечает региональный инфопортал
, обычно из-за большого количества желающих регистрация завершается очень быстро. Билет придет на указанную электронную почту.
Напомним, что за 22 месяца оккупации Орловской области были уничтожены 825 больниц, 2483 школы, театры, музеи, кинотеатры. В фашистскую Германию на работы угнали около 200 тысяч жителей области. Около 80 тысяч мирных орловцев были убиты.