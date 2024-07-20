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16:57, 19 июля 2024 года

В Орел приедет "Поезд Победы"

Уникальный музейный состав продолжает свой путь по регионам России в 2024 году.

Фото: архив

В Орел вновь прибудет "Поезд Победы". Бесплатно посетить интерактивную выставку жители города смогут с 22 по 24 июля.

К участию в мероприятии приглашают ветеранов СВО, их семьи, представителей Комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда "Защитники Отечества", а также ребят из "Движения Первых". Экскурсионные группы будут сопровождать "Волонтеры Победы".
 
Чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Сделать это можно уже за сутки до прибытия поезда.

Как отмечает региональный инфопортал, обычно из-за большого количества желающих регистрация завершается очень быстро. Билет придет на указанную электронную почту.

Напомним, что за 22 месяца оккупации Орловской области были уничтожены 825 больниц, 2483 школы, театры, музеи, кинотеатры. В фашистскую Германию на работы угнали около 200 тысяч жителей области. Около 80 тысяч мирных орловцев были убиты.



Сергей Мерцалов
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