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10:10, 19 июля 2024 года Команда Президентской академии из Орла отправила на фронт мотоциклы "Железных коней"будут использовать для доставки продуктов, воды и медикаментов.







Очень нужную посылку отправили на фронт защитникам из Орловской области. Команда Президентской академии вместе со своими партнерами передала бойцам мотоциклы.



Оперативность - главная задача "железных коней". Их можно использовать для доставки продуктов, воды и медикаментов. Кроссовые мотоциклы оснащены достаточно мощным двигателем и отличаются высокой маневренностью.



- Командиры подразделения попросили нас приобрести именно кроссовые мотоциклы, так как тактика последних наступательных штурмовых действий немного изменилась, - отметил директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.



В следующих посылках будут присылать расходные материалы. Их собирают в Орле каждую неделю.



В этот раз помимо моторной техники на фронт отправили пиломатериалы, устройства связи, оптические прицелы - и это только часть списка.





Елена Степовая



