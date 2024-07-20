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10:06, 19 июля 2024 года

Более тысячи орловцев остаются без света после урагана

Энергетики устраняют последствия стихии.

Фото: Ольга Супонева

Энергетики Орловской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, накрывшей регион 18 июля. Накануне было обесточено 133 трансформаторных подстанции в 54 населенных пунктах в шести районах.

По состоянию на утро 19 июля, в сети 6-10 Кв отключено семь высоковольтных линий в пяти районах. Обесточено 78 трансформаторов, 36 населенных пунктов, где живет 1260 человек. Цифры привел тг-канал "Телеграммы из Орла".

Работы проводят 24 бригады из 74 человек. По вопросам отключения света орловцы могут круглосуточно обращаться по телефону 8(800) 220-02-20.


Сергей Силаев
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