Более тысячи орловцев остаются без света после урагана
Энергетики устраняют последствия стихии.
Фото: Ольга Супонева
Энергетики Орловской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, накрывшей регион 18 июля. Накануне было обесточено 133 трансформаторных подстанции в 54 населенных пунктах в шести районах.
По состоянию на утро 19 июля, в сети 6-10 Кв отключено семь высоковольтных линий в пяти районах. Обесточено 78 трансформаторов, 36 населенных пунктов, где живет 1260 человек. Цифры привел тг-канал "Телеграммы из Орла".
Работы проводят 24 бригады из 74 человек. По вопросам отключения света орловцы могут круглосуточно обращаться по телефону 8(800) 220-02-20.