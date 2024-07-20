Главная » Новости



9:26, 19 июля 2024 года Под Орлом тонущего мужчину вытащили из воды Жизнь спас человек, находившийся рядом.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском муниципальном округе 18 июля спасли мужчину. Тонуть человек начал в Оке, он купался в пяти метрах от берега.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, жизнь тонущему спас мужчина, находившийся рядом. Мужчину 66 лет госпитализировали. Место для купания оборудовано не было.





Сергей Силаев



