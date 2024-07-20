Главная » Новости



13:30, 19 июля 2024 года Под Орлом открыли обновленное братское захоронение Новую жизнь мемориальный комплекс обрел благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий".



Фото: администрация Мценского района

В деревне Башкатово Мценского района состоялось торжественное открытие обновленного братского захоронения. Это событие приурочено к памятной дате – 17 июля 1943 года погиб первый боевой командир французской эскадрильи "Нормандия" Жан-Луи Тюлян. На месте его гибели в деревне Каменка Башкатовского сельского поселения установлен памятный знак.



Новую жизнь мемориальный комплекс обрел благодаря федеральной государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". За счет средств, выделенных Мценскому району, были проведены работы по покраске скульптуры, изображающей советского воина, а постамент облицован плиткой.



В открытии обновленного мемориала приняли участие представители власти, юнармейцы и жители Мценского района. Об этом сообщает портал Орловской области.







Сергей Мерцалов



