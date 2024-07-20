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21:18, 18 июля 2024 года В Орловской области начались первые отключения на фоне непогоды Отключено девять высоковольтных линий и 133 трансформаторных подстанции.





В Орловской области начались первые отключения на фоне непогоды. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в сети 6 – 10 киловольт отключено девять высоковольтных линий в Орловском округе, Дмитровском, Кромском, Покровском, Глазуновском и Свердловском районах. Обесточено 133 трансформаторных подстанции в 54 населенных пунктах региона. Отключений в сети 35 – 110 киловольт пока нет.



Филиал "Орелэнерго" находится в режиме повышенной готовности – задействованы 18 бригад, 63 человека и 26 единиц техники.



По вопросам отключения электроэнергии необходимо обращаться по телефону круглосуточной и бесплатной "Горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.



Напомним, что по прогнозам синоптиков вероятность дождей, гроз и сильного ветра в регионе сохранится минимум до вечера 19 июля.





Артем Ежаков



