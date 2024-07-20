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21:18, 18 июля 2024 года

В Орловской области начались первые отключения на фоне непогоды

Отключено девять высоковольтных линий и 133 трансформаторных подстанции.


В Орловской области начались первые отключения на фоне непогоды. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в сети 6 – 10 киловольт отключено девять высоковольтных линий в Орловском округе, Дмитровском, Кромском, Покровском, Глазуновском и Свердловском районах. Обесточено 133 трансформаторных подстанции в 54 населенных пунктах региона. Отключений в сети 35 – 110 киловольт пока нет.

Филиал "Орелэнерго" находится в режиме повышенной готовности – задействованы 18 бригад, 63 человека и 26 единиц техники.

По вопросам отключения электроэнергии необходимо обращаться по телефону круглосуточной и бесплатной "Горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.

Напомним, что по прогнозам синоптиков вероятность дождей, гроз и сильного ветра в регионе сохранится минимум до вечера 19 июля.


Артем Ежаков
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