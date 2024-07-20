Главная » Новости



12:00, 19 июля 2024 года В преддверии Дня города мэрия Орла перейдет на особый режим работы Это нужно для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.





В преддверии Дня города мэрия Орла перейдет на особый режим работы. Постановление об обеспечении готовности руководства администрации областной столицы, а также городских предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные ЧС подписал мэр Юрий Парахин.



Документом предписывается составить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников территориальных управлений администрации и руководителей структурных подразделений мэрии с «Единой дежурно-диспетчерской службой» на период с 18:00 2 августа до 09:00 6 августа.



Главам городских предприятий, организаций и учреждений рекомендовано организовать круглосуточное дежурство сотрудников из числа руководящего состава на аналогичный период.





Артем Ежаков



