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11:00, 19 июля 2024 года На озере Светлая жизнь временно запретят катера, лодки и гидроциклы Это связано с проведением первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту.





С 3 по 5 августа с 11:00 до 18:00 на озере Светлая жизнь запретят использование водных мотоциклов, катеров и моторных лодок. Исключение составят суда ГИМС и спасателей. Постановление подписано мэром Юрием Парахиным.



Ограничение связано с проведением первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту, посвященных Дню города и 81-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 356-летию спуска на воду первого русского фрегата "Орел".





Артем Ежаков



