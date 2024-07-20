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17:36, 18 июля 2024 года В Орловской области утонула 12-летняя девочка Трагедия случилась в поселке Зареченский.





Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

18 июля в поселке Зареченский Орловского муниципального округа утонула 12-летняя девочка. Место не было оборудовано для купания. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.



Тело на берег достали очевидцы. Оно находилось на глубине в 2,5 метра. Как рассказали свидетели, девочка поскользнулась и исчезла под водой.





Артем Ежаков



