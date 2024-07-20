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17:17, 18 июля 2024 года Фонтан напротив завода Медведева в Орле могут починить к 5 августа Поврежденное оборудование демонтировано и отправлено на ремонт.





Фонтан в сквере "Юность" напротив завода Медведева в Орле могут починить к 5 августа. Сейчас поврежденное оборудование демонтировано и отправлено на починку. Об этом заявила пресс-служба городской администрации, отвечая орловцу в социальных сетях.

"В настоящий момент демонтировано поврежденное оборудование и отправлено на ремонт. Будем стараться к 5-му августа завершить все ремонтные работы", – ответили в мэрии. Напомним, что светодинамический фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года.





Артем Ежаков



