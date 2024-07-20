Фонтан напротив завода Медведева в Орле могут починить к 5 августа
Поврежденное оборудование демонтировано и отправлено на ремонт.
Фонтан в сквере "Юность" напротив завода Медведева в Орле могут починить к 5 августа. Сейчас поврежденное оборудование демонтировано и отправлено на починку. Об этом заявила пресс-служба городской администрации, отвечая орловцу в социальных сетях.
"В настоящий момент демонтировано поврежденное оборудование и отправлено на ремонт. Будем стараться к 5-му августа завершить все ремонтные работы", – ответили в мэрии.
Напомним, что светодинамический фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года.