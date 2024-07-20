Орловским автомобилистам субсидируют переход на метан
Это возможно благодаря госпрограмме.
Орловским автомобилистам субсидируют переход на метан. Это возможно благодаря госпрограмме.
Автовладельцы могут получить скидку в размере субсидии на ГБО и его установку при обращении в аккредитованный сервисный центр.
Правительство повысило норматив субсидирования с 48% до 78% от общей цены работ. При этом для малого и среднего бизнеса, а также для граждан сохранили двойной повышающий коэффициент. Все эти изменения уже вступили в силу.
Поездки на метане в два с половиной раза дешевле, чем на бензине. Переоборудование автомобилей на газ особенно выгодно таксопаркам, предприятиям, которые занимаются перевозкой, магазинам, путешественникам на дальние расстояния, городским автобусам. Последние уже давно используют природное топливо.
В Орловской области заправлять природным газом могут около 40 станций.