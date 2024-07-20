Главная » Новости



20:40, 18 июля 2024 года Орловским автомобилистам субсидируют переход на метан Это возможно благодаря госпрограмме.







Орловским автомобилистам субсидируют переход на метан. Это возможно благодаря госпрограмме.



Автовладельцы могут получить скидку в размере субсидии на ГБО и его установку при обращении в аккредитованный сервисный центр.



Правительство повысило норматив субсидирования с 48% до 78% от общей цены работ. При этом для малого и среднего бизнеса, а также для граждан сохранили двойной повышающий коэффициент. Все эти изменения уже вступили в силу.



Поездки на метане в два с половиной раза дешевле, чем на бензине. Переоборудование автомобилей на газ особенно выгодно таксопаркам, предприятиям, которые занимаются перевозкой, магазинам, путешественникам на дальние расстояния, городским автобусам. Последние уже давно используют природное топливо.



В Орловской области заправлять природным газом могут около 40 станций.





Антон Сорокин



