Бывший сотрудник автомагазина подозревается в серии мошенничеств

Суда он дожидается под подпиской о невыезде.

Фото: архив "Вести-Орел"

31-летний житель Орла подозревается в серии мошенничеств.



Как рассказали в УМВД России по региону, один из потерпевших рассказал, что собирался купить шины в автомагазине, но его знакомые посоветовали ему человека, который привезет их дешевле, но по полной предоплате. Мужчина связался с продавцом и отдал деньги, но последний несколько раз переносил доставку, и покупатель понял, что стал жертвой обмана.



Выяснилось, продавец раньше работал в автомагазине. Всего ему вменяют порядка 20 эпизодов мошенничества. Он брал деньги за товар, а затем исчезал или постоянно срывал сроки доставки.



Суда мужчина ждет под подпиской о невыезде.