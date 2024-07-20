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18:30, 18 июля 2024 года В Вятском Посаде орловцев угостят бабушкиными разносолами Кулинарный фестиваль пройдет на Орловщине во второй раз.



Фото: архив

В Вятском Посаде орловцев угостят бабушкиными разносолами. Одноименный кулинарный фестиваль пройдет на Орловщине во второй раз. Гостей ждут 19 июля в 11.00.



Гостям гастропраздника расскажут об уникальных рецептах солений, варенья и выпечки. И все это под звуки народной музыки.



В 2023 году на фестиваль приехали 28 делегаций из муниципалитетов Орловской области. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





