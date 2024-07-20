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19:54, 18 июля 2024 года Орловские сотрудники госпожнадзора отмечают профессиональный праздник Службе исполнилось 97 лет.







В Орловской области, как и по всей стране, 18 июля сотрудники государственного пожарного надзора отмечают профессиональный праздник.



О том, как проходит день спасателя и какие правила обязательно нужно соблюдать каждому узнала корреспондент "Вести-Орел" Александра Бахтина. Она пообщалась со старшим инспектором по надзорной деятельности и профилактической работе по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области Ильей Логиновым.





Александра Бахтина



