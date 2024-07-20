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17:30, 18 июля 2024 года

Орловские нейрохирурги получили новое оборудование для операций на головном мозге

Современная российская стереоскопическая навигационная система "Мультитрек" куплена по национальному проекту "Здравоохранение".



В нейрохирургическое отделение Орловской областной клинической больницы поступило современное оборудование для высокотехнологичных операций на головном мозге. Это современная стереоскопическая навигационная система "Мультитрек" российского производства.

Оборудование куплено по национальному проекту "Здравоохранение" за 20 миллионов рублей.

С помощью "Мультитрека" можно определить оптимальный доступ к очагу поражения, контролировать радикальность хирургического вмешательства и в режиме реального времени отслеживать нахождение инструментов на операционном поле.

Всего за время работы нацпроекта в региональный сосудистый центр были куплены ангиокомплекс, несколько аппаратов для УЗИ, оборудование для реабилитационного и реанимационного отделений.


Елена Литинская
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