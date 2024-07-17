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18:00, 17 июля 2024 года

В Орле продолжается эпопея вокруг аварийного дома на Грановского и соседней стройки

Жильцы даже жаловались на действия застройщика председателю СК РФ Александру Бастрыкину.



В Орле продолжается эпопея вокруг аварийного дома №7 на улице Грановского и застройщика, который возводит по соседству многоэтажный дом.

Изначально застройщик уверял, что все жители получат взамен новые квартиры, но затем, не завершив расселение, строители зашли на объект.

Новые хозяева стройки попросили доплатить за лучшие условия.
Ольга Володько, жительница дома №7 ул. Грановского: "Мы просим просто нормальные квартиры, но не студии. У нас в выписке ЕГРН написано – «Квартира». Дайте нам маленькую квартиру, 33 – 34 "квадрата", вот самое маленькое, что у них есть. Но не студию и без доплат, потому что у многих людей это единственное жилье".
От своих обязанностей застройщик не отказывается, но предлагает не квартиры, а студии в новом доме. По "квадратам" они совпадают.

Уже начались первые судебные процессы. С каждым жителем дела рассматривается индивидуально. Те, кто не согласился подписать договор с застройщиком по разным причинам, теперь могут и вовсе оказаться без своего жилья.


Антон Сорокин
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