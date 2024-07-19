Почти две трети пациентов с ОРВИ в Орловской области приходится на детей
Из общей доли пациентов больше 60% составляют орловцы возрастом до 14 лет.
В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ. С 8 по 14 июля в больницы обратились 1600 человек, что на 58 случаев больше позапрошлой семидневки. Статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.
Подросла и детская заболеваемость. Сейчас доля пациентов с ОРВИ в возрасте до 14 лет составляет 61,1% против 58,2% неделей ранее.
На низком уровне сохраняется заболеваемость COVID-19. За неделю подтвердилось 13 случаев.