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16:57, 17 июля 2024 года Почти две трети пациентов с ОРВИ в Орловской области приходится на детей Из общей доли пациентов больше 60% составляют орловцы возрастом до 14 лет.





В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ. С 8 по 14 июля в больницы обратились 1600 человек, что на 58 случаев больше позапрошлой семидневки. Статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.



Подросла и детская заболеваемость. Сейчас доля пациентов с ОРВИ в возрасте до 14 лет составляет 61,1% против 58,2% неделей ранее.



На низком уровне сохраняется заболеваемость COVID-19. За неделю подтвердилось 13 случаев.





Артем Ежаков



