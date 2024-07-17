Главная » Новости



12:22, 17 июля 2024 года Орловца оштрафовали за помощь в даче взятки Мужчина заплатит 250 тысяч рублей.



Фото: архив "Вестей"

54-летний житель Свердловского района признан виновным по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Доказательства собирал следственный комитет.



Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина организовал встречу жителю Воронежа с сотрудником Госавтоинспекции по Орловской области для передачи взятки. 25 тысяч рублей сотрудник получил за передачу информации о ДТП из ведомственной базы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Орловцу суд назначил наказание в виде 250 тысяч рублей. А жителя Воронежа ранее осудили на два года и восемь месяцев, также он получил штраф в размере 312 тысяч рублей.





Сергей Силаев



