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12:22, 17 июля 2024 года

Орловца оштрафовали за помощь в даче взятки

Мужчина заплатит 250 тысяч рублей.

Фото: архив "Вестей"

54-летний житель Свердловского района признан виновным по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Доказательства собирал следственный комитет.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина организовал встречу жителю Воронежа с сотрудником Госавтоинспекции по Орловской области для передачи взятки. 25 тысяч рублей сотрудник получил за передачу информации о ДТП из ведомственной базы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Орловцу суд назначил наказание в виде 250 тысяч рублей. А жителя Воронежа ранее осудили на два года и восемь месяцев, также он получил штраф в размере 312 тысяч рублей.


Сергей Силаев
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