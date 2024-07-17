В Орле привели в порядок еще два двора

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16:30, 17 июля 2024 года
В Орле привели в порядок еще два двораКачество выполненных работ проверил заместитель мэра Алексей Степанов.
Фото: администрация города Орла
В Орле еще два двора сдали в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Заместитель мэра Орла Алексей Степанов лично проверил
качество выполненных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дворы по улице Кромской 8,10 стали уютнее. Здесь заасфальтирована проезжая часть, тротуары, а также установлены лавочки, урны и наружное освещение над подъездами. Для удобства жителей были обустроены парковки.
Как отметил Степанов, обязательным условием для успешной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" является активное вовлечение жителей в решение вопросов по благоустройству. Так, по просьбе горожан подрядчик дополнительно установил отливы и сделал некоторые мелочи.
Сергей Мерцалов