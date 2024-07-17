Из-за технического сбоя в Орле приостановили выдачу водительских прав

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11:35, 17 июля 2024 года
Из-за технического сбоя в Орле приостановили выдачу водительских правНад устранением проблемы уже работают специалисты.
Фото: архив
Сегодня, 17 июля, в Орле не будут выдавать водительские права и производить замену старых водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Причина этого - технический сбой, который сейчас активно устраняют специалисты УМВД. Орловцев просят не приходить в отделение №4, где проводятся экзамены по замене и выдаче водительских прав.
В то же время другие подразделения Госавтоинспекции продолжают работать в штатном режиме.
Сергей Мерцалов