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10:35, 17 июля 2024 года Орловец получил медаль "За Отвагу" Указ подписал президент страны Владимир Путин.



Фото: соцсети Романа Жукова

Президент России Владимир Путин присвоил указом медаль "За Отвагу" орловцу Алексею Берсеневу. Награду Алексею вручил глава Орловского округа Роман Жуков с инструктором пункта отбора на службу по контракту Дмитрием Корнеевым. Награда присвоена "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга".



– Алексей Алексеевич – истинный герой и патриот своей страны, достойный уважения и восхищения. Именно его боевые заслуги стали основанием для принятия решения о присуждении высокой награды, - написал в соцсетях глава округа Роман Жуков.





Сергей Силаев



