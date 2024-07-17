Главная » Новости



15:00, 17 июля 2024 года Воспитанники Орловской хоровой школы покорили жюри международного фестиваля Он проходил в Абхазии, в городе Пицунда.







Воспитанники детской хоровой школы завоевали признание на международном фестивале "Черноморские легенды". Он проходил в Абхазии, в городе Пицунда.



Юные таланты привезли семь различных дипломов, а также специальный приз за высокую музыкальную культуру. Участники фестиваля отметили, что атмосфера на конкурсе была потрясающей. Кроме того, между выступлениями у ребят было время отдохнуть и погреться на солнышке.



В этом году хор отметил свой 25-летний юбилей. За четверть века "Орлята" доказали, что могут не только высоко летать, но и покорять музыкальные олимпы разных вершин.





Анастасия Тычинская



