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12:00, 17 июля 2024 года В Орловской области продолжают ремонтировать дороги В этом году сделали три объекта в Орловском округе и в Орле.



Фото: архив

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" продолжает реализовываться в регионе. В этом году сделали три объекта в Орловском округе и в Орле.



Весной раньше срока сдана переправа через Оку между деревнями Касьяновка и Тайное. Стоимость работ - более 300 миллионов рублей.



Также были отремонтированы автодороги в Орле по Пролетарской Горе и на улице Покровской. Еще в городе приведут в порядок шесть дорожных объектов.



В настоящее время идет реконструкция Колхозного моста. Сдать его планируют в 2025 году.





Всеволод Трифонов



