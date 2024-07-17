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Главная » Новости

10:25, 17 июля 2024 года

За сутки жертвами мошенников в Орловской области стали пять человек

Они лишились своих сбережений, поверив злоумышленникам.

Фото: архив

За минувшие сутки в органы внутренних дел нашего региона обратились пять человек, которые стали жертвами мошенников. Среди потерпевших были жители Орла, Орловского округа и Мценского района.
 
По информации пресс-службы УМВД региона, мошенники звонили орловцам и сообщали, что их средства находятся в опасности. Следуя инструкциям злоумышленников, люди снимали деньги со своих счетов, а некоторые даже брали кредиты и переводили средства на указанные мошенниками счета.
 
Одна из потерпевших - жительница Мценского района. Ей позвонили неизвестные и сказали, что срок действия ее сим-карты истекает, и предложили обновить его с помощью кода из СМС. Затем те же мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что из-за подозрительной активности на личных аккаунтах банковские счета женщины находятся в опасности. Причину они увидели в коде, который она продиктовала мошенникам.
 
Женщина без раздумий сняла со счета 240 тысяч рублей и перевела на "безопасный счет". После этого злоумышленники прервали разговор.
 



Сергей Мерцалов
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