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9:06, 17 июля 2024 года Сегодня в Орле простятся с Александром Федотовым Гражданская панихида начнется в 11.00.



Фото: ОГУ

17 июля в Орле простятся с ректором Орловского государственного университета Александром Федотовым. Церемония прощания пройдет в зале МУП ритуально-обрядовых услуг в Орле на Наугорском шоссе, 27.



Александр Федотов ушел из жизни 15 июля в возрасте 53 лет. В 2019 году он стал и.о. ректора, а в 2021 году его утвердили в должности.







Сергей Силаев



