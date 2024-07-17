Сегодня в Орле простятся с Александром Федотовым

|
|среда 17.07.2024 14:19:11
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:06, 17 июля 2024 года
Сегодня в Орле простятся с Александром ФедотовымГражданская панихида начнется в 11.00.
Фото: ОГУ
17 июля в Орле простятся с ректором Орловского государственного университета Александром Федотовым. Церемония прощания пройдет в зале МУП ритуально-обрядовых услуг в Орле на Наугорском шоссе, 27.
Александр Федотов ушел из жизни 15 июля в возрасте 53 лет. В 2019 году он стал и.о. ректора, а в 2021 году его утвердили в должности.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.