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20:58, 16 июля 2024 года Обустройство "Мценской версты" планируют закончить к 1 октября Ранее проект стал победителем конкурса Минстроя.







Обустройство "Мценской версты" планируют закончить к 1 октября. Ранее проект стал победителем конкурса Минстроя. На его воплощение выделили 92 миллиона рублей.



На объект подрядчик зашел в начале мая. Перед этим привели в порядок инженерные сети. В рамках работ здесь с двух сторон расширят пешеходную зону, заменят асфальт на проезжей части.



Чтобы привлечь туристов, место "стилизуют под старину" – создадут верстовые столбы в центре города, поставят чугунные фонари, «старомодные» таблички с названиями улиц и номерами домов. Появятся также чайные гостиные "У Фета", "У Шеншиных" и "У Измайловых". Также в проекте значится памятник леди Макбет.





Мария Семак



