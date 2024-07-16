Жара увеличила нагрузку на кардиологические отделения в орловских больницах

Наиболее остро на высокую температуру на улице реагируют гипертоники и пациенты с перебоями сердечного ритма.

Жара увеличила нагрузку на кардиологические отделения в орловских больницах. Наиболее остро на высокую температуру на улице реагируют гипертоники и пациенты с перебоями сердечного ритма.



Также в жару увеличивается количество тромбозов и, как следствие, инфарктов. Это связано с изменением состава крови.



В жару кардиологи советуют снизить физические нагрузки, не пропускать прием назначенных лекарств, избегать духоты и общественного транспорта, надевать

светлую одежду и головной убор, стараться избегать резкой смены температуры воздуха и беречь себя.



Когда жарко, "сердечникам" необходимо подольше находиться в тени, а если работать, то с перерывами на отдых каждые полчаса.